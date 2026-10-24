"Таємні рахунки на мільярди": ЗМІ розкрили зв'язки зятя Трампа з лідерами Близького Сходу

Нідерландська розвідка виявила доступ Джареда Кушнера до таємних рахунків на суму 2 мільярди доларів з ОАЕ та Саудівської Аравії. Вони є частиною співпраці зятя Трампа з очільниками близькосхідних держав.

Кушнер заперечує ці звинувачення та називає їх повністю неправдивими. Про це повідомляє журнал Vanity Fair з посиланням на розслідування Метью Коула з його ще не виданої книги.

Що відомо про зв'язки Кушнера з близькосхідними політиками?

У 2017 році нідерландська розвідка викрила російського військового хакера, пов'язаного з ГРУ. Вони запропонували йому або арешт, або співпрацю проти Кремля. Так нідерландські спецслужбовці отримали доступ до матеріалів російського розвідника, серед яких були скриншоти телефона Джареда Кушнера. Згодом спецслужбовці зуміли самостійно стежити за вмістом екрана IPhone Кушнера.

Так вони виявили, що американець використовував телефон для входу в банківський рахунок ОАЕ. На той час на рахунок надійшли сотні мільйонів доларів з банку в Азербайджані.

Журналіст зазначив, що Баку відіграє важливу роль у відмиванні грошей. Центральний банк країни підтримує високий рівень доларів США у своїх резервах, проте порушує стандарти прозорості банків.

На початку першого терміну правління адміністрації Трампа, правитель ОАЕ Мохамед бін Заїд та кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман пропонували створити фонд обсягом понад 10 мільярдів доларів США. Ці кошти планували спрямувати на зовнішньополітичні цілі Білого дому, зокрема на фінансування стіни на кордоні з Мексикою та переобрання Трампа на другий термін.

Еміратці та саудівці роблять це раз на рік. Мільярд чи два для них – це ніщо, і якщо вони отримують те, що хочуть, то це добре витрачені гроші,

– зазначив Коул.

Ідея з великим фондом не реалізувалася в початковому вигляді, проте щонайменше 2 мільярди доларів спрямували на два окремі рахунки.

Що відомо про рахунки Кушнера?

Перший рахунок під назвою "Альфа", який використовувався як фонд зовнішньої політики, відкрили у First Abu Dhabi Bank, куди з 2017 року перерахували близько 750 мільйонів із Саудівської Аравії та ОАЕ через азербайджанський банк. Цими грошима частково розпоряджалися Кушнер та Бен Заїд, які, хотіли укласти велику угоду для припинення палестинського-ізраїльського конфлікту, та вважали, що карту регіону необхідно перекроїти. Зять президента США мав до нього доступ і теоретично міг здійснювати транзакції, але технічно це не був його рахунок.

Джаред пообіцяв Мухаммеду Бен Заїду, що просуватиме їхній порядок денний з Трампом, якщо вони візьмуть участь у фонді. Він хотів нормалізації відносин з Ізраїлем, щоб бізнес міг розпочатися,

– розповіло джерело, яке знало про угоду ОАЕ з Кушнером.

За словами цієї людини, "таємний фонд" був поширеною формою корупції в урядах країн Перської затоки. Окрім того, джерела розслідувача стверджують, що з рахунку "Альфа" проводили фінансові операції на користь воєначальника, найманця та колишнього кілера. Журналіст вважає, що цей рахунок мав залишатися таємницею, більше схожою на приховану та незаконну схему.

На другий рахунок під назвою "Бета" кронпринц ОАЕ переказав близько 1 мільярду доларів, які через Азербайджан надійшли до Ізраїлю. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу нібито заохочував розмістити ці кошти у Центральному банку країни під виглядом державних грошей. Значну частину суми згодом перевели на рахунки на Кіпрі для особистої вигоди Кушнера.

Під час таємної фінансової угоди він міг домовитись із правителем ОАЕ про третій рахунок. Це могло бути щось накшталт фонду оборони на чорний день. Разом ці три рахунки були частиною таємної зовнішньої політики, узгодженої зятем Трампа з лідерами Ізраїлю, ОАЕ та Саудівської Аравії.

Що казали у Кушнера?

Сам Кушнер категорично відкинув звинувачення та заявив про відсутність будь-яких доказів чи банківських виписок у матеріалах автора.

У той період я був одним з найбільш пильно відстежуваних людей у світі, перебуваючи під пильною увагою медіа, численних розслідувань Конгресу та розслідування спеціального прокурора. Я добровільно співпрацював із цими розслідуваннями, надавши понад 30 годин свідчень,

– наголосив зять американського президента.

Адвокат Чад Мізелл також заперечив існування зазначених рахунків і заявив про підготовку можливого судового позову проти автора матеріалу.

Оскільки Кушнер мав доступ до секретних урядових таємниць, він був зобов'язаний розкрити будь-який банківський рахунок, до якого він мав доступ як підписант або бенефіціар. Незалежно від того, як використовували ці гроші, Дубай та Ер-Ріяд платили за вплив в уряді США. Журналіст підкреслив, що будь-які зусилля, які зять Трампа доклав політики США за кошти від іншого уряду робили б його агентом іноземної держави. Законодавство США вимагає від громадян, які лобіюють інтереси іншої країни, декларувати себе Міністерству юстиції.

Один колишній прокурор заявив, що якщо Кушнер обіцяв щось близькосхідним правителям в обмін на гроші, навіть, якщо йдеться про розмову зі своїм тестем, він міг порушити федеральні закони про хабарництво, а також закон про іноземних агентів.

Зазначимо, що у США організація "Громадяни за відповідальність та етику" у Вашингтоні через суд вимагає усунути Кушнера з посади. Позивачі наполягають, що він виконує обов'язки держслужбовця та повинен декларувати свої доходи.

Водночас інвестиційна компанія Affinity Partners під керівництвом Кушнера управляє активами на понад $6 млрд, де майже 99% коштів належать суверенним фондам Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.