"Секретные счета на миллиарды": СМИ раскрыли связи зятя Трампа с лидерами Ближнего Востока

Кушнер отрицает эти обвинения и называет их полностью ложными. Об этом сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на расследование Мэтью Коула из его еще не вышедшей книги.

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Что известно о связях Кушнера с ближневосточными политиками?

В 2017 году нидерландская разведка разоблачила российского военного хакера, связанного с ГРУ. Ему предложили либо арест, либо сотрудничество против Кремля. Так нидерландские спецслужбовцы получили доступ к материалам российского разведчика, среди которых были скриншоты телефона Джареда Кушнера. Впоследствии спецслужбовцы сумели самостоятельно отслеживать содержимое экрана iPhone Кушнера.

Так они обнаружили, что американец использовал телефон для входа в банковский счет в ОАЭ. К тому времени на счет поступили сотни миллионов долларов из банка в Азербайджане.

Журналист отметил, что Баку играет важную роль в отмывании денег. Центральный банк страны поддерживает высокий уровень долларов США в своих резервах, однако нарушает стандарты прозрачности банков.

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В начале первого срока правления администрации Трампа правитель ОАЭ Мохамед бин Заид и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман предлагали создать фонд объемом более 10 миллиардов долларов США. Эти средства планировалось направить на внешнеполитические цели Белого дома, в частности на финансирование стены на границе с Мексикой и переизбрание Трампа на второй срок.

Эмиратцы и саудовцы делают это раз в год. Миллиард или два для них – это ничто, и если они получают то, что хотят, то это хорошо потраченные деньги– отметил Коул.

Идея с большим фондом не реализовалась в первоначальном виде, однако не менее 2 миллиардов долларов были направлены на два отдельных счета.

Что известно о счетах Кушнера?

Первый счет под названием "Альфа", который использовался в качестве фонда внешней политики, открыли в First Abu Dhabi Bank, куда с 2017 года перечислили около 750 миллионов из Саудовской Аравии и ОАЭ через азербайджанский банк. Этими деньгами частично распоряжались Кушнер и Бен Заид, которые хотели заключить большую сделку по прекращению палестино-израильского конфликта и считали, что карту региона необходимо перекроить. Зять президента США имел к нему доступ и теоретически мог осуществлять транзакции, но технически это не был его счет.

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Джаред пообещал Мухаммеду Бен Заиду, что будет продвигать их повестку дня с Трампом, если они примут участие в фонде. Он хотел нормализации отношений с Израилем, чтобы бизнес мог начаться– рассказал источник, знавший о сделке ОАЭ с Кушнером.

По словам этого человека, "тайный фонд" был распространенной формой коррупции в правительствах стран Персидского залива. Кроме того, источники расследователя утверждают, что со счета "Альфа" проводились финансовые операции в пользу военачальника, наемника и бывшего киллера. Журналист считает, что этот счет должен был оставаться тайной, больше похожей на скрытую и незаконную схему.

На второй счет под названием "Бета" наследный принц ОАЭ перечислил около 1 миллиарда долларов, которые через Азербайджан поступили в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху якобы поощрял размещение этих средств в Центральном банке страны под видом государственных денег. Значительную часть суммы впоследствии перевели на счета на Кипре для личной выгоды Кушнера.

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В ходе тайной финансовой сделки он мог договориться с правителем ОАЭ о третьем счете. Это могло быть нечто вроде фонда обороны на черный день. В совокупности эти три счета были частью тайной внешней политики, согласованной зятем Трампа с лидерами Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Что говорили в Кушнера?

Сам Кушнер категорически отверг обвинения и заявил об отсутствии каких-либо доказательств или банковских выписок в материалах автора.

В тот период я был одним из самых пристально отслеживаемых людей в мире, находясь под пристальным вниманием СМИ, многочисленных расследований Конгресса и расследований специального прокурора. Я добровольно сотрудничал с этими расследованиями, дав более 30 часов показаний– подчеркнул зять американского президента.

Адвокат Чад Мизелл также опроверг существование указанных счетов и заявил о подготовке возможного судебного иска против автора материала.

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Поскольку Кушнер имел доступ к секретной правительственной информации, он был обязан раскрыть любой банковский счет, к которому у него был доступ в качестве подписанта или бенефициара. Независимо от того, как использовались эти деньги, Дубай и Эр-Рияд платили за влияние в правительстве США. Журналист подчеркнул, что любые усилия, которые зять Трампа прилагал в интересах политики США за счет средств другого правительства, делали бы его агентом иностранного государства. Законодательство США требует от граждан, лоббирующих интересы другой страны, декларировать себя в Министерстве юстиции.

Один бывший прокурор заявил, что если Кушнер обещал что-то ближневосточным правителям в обмен на деньги, даже если речь идет о разговоре со своим тестем, он мог нарушить федеральные законы о взяточничестве, а также закон об иностранных агентах.

Отметим, что в США организация "Граждане за ответственность и этику" в Вашингтоне через суд требует отстранить Кушнера от должности. Истцы настаивают, что он исполняет обязанности госслужащего и должен декларировать свои доходы.

В то же время инвестиционная компания Affinity Partners под руководством Кушнера управляет активами на сумму более $6 млрд, причем почти 99% средств принадлежат суверенным фондам Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.