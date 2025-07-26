Трамп анонсував швидке припинення вогню між Таїландом та Камбоджею

Президент США заявив, що провів розмови з прем'єрами Таїланду та Камбоджі. На його думку, обидві країни хочуть миру.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Дональда Трампа в Truth Social.

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Що Трамп сказав про конфлікт Таїланду і Камбоджі?

Американський лідер заявив, що поговорив з прем'єр-міністрами Камбоджі та Таїланду щодо перемир'я між країнами. Він вважає, що обидві сторони хочуть негайного припинення вогню та миру.

Ми, так вийшло, що ведемо торгівельні переговори з обома країнами, але не хочемо укладати жодних угод, якщо вони воюють – і я прямо їм про це сказав,

– розповів Трамп.

Спочатку він провів розмову з представником Камбоджі, а згодом зателефонував прем'єру Таїланду. "Я намагаюся спростити складну ситуацію! У цій війні гинуть багато людей, але вона дуже нагадує мені конфлікт між Пакистаном та Індією, який вдалося успішно зупинити", – підсумував президент США.

Трамп розповів про розмову з представником Камбоджі / Скриншот

Американський лідер поговорив з прем'єром Таїланду / Скриншот

Чому спалахнув конфлікт в Азії?

Таїланд і Камбоджа десятиліттями сперечаються щодо невизначених ділянок уздовж 800-кілометрового кордону, проте зараз там розгорілися масштабні бойові дії. Бої спалахнули щонайменше в шести точках уздовж 209 кілометрів кордону, де суперечки щодо суверенітету тривають понад століття.

Таїландська армія 24 липня завдала авіаційних ударів по військових цілях у Камбоджі через день після того, як тайський солдат втратив ногу внаслідок вибуху на міні. Пізніше відповіла й Камбоджа.

Після двох днів боїв між Таїландом і Камбоджею сталося вторгнення підрозділів на територію провінції Трат. Своєю чергою, військово-морські сили Таїланду відбили напад.