Таїланд відбив напад Камбоджі на кордоні: є загиблі та поранені в обох сторін

Після двох днів боїв між Таїландом і Камбожею в суботу, 26 липня, сталося вторгнення підрозділів на територію провінції Трат. Напад успішно відбили військово-морські сили Таїланду.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про конфлікт Камбоджі та Таїланду в суботу?

Ранок 26 липня в Таїланді почався з прориву військ Камбоджи. У відповідь на дії ворога Таїланд провів контроперацію. Зіткнення сил відбулося в трьох точках прикордонного регіону країни.

У Бангкоці підсумували, що за три дні бойових дій Таїланд втратив щонайменше 19 людей, 6 з яких були військовослужбовцями. Поранень зазнали близько 60 людей. Камбоджійська сторона натомість говорить, що їй відомо про 13 своїх загиблих громадян.

Через конфлікт країн було оголошено надзвичайний стан. Через небезпеку евакуювали понад 100 тисяч мирних жителів. Залишатися в дома їм небезпечно, адже бої проходять із застосуванням бойової авіації, артилерії та ракетних систем.

До слова, повномасштабні зіткнення на кордоні Камбоджі й Таїланду відбуваються вперше з 2011 року. Ескалація посалася після вбивства солдата з Камбоджі та поранення двох тайських військових. країни агресивно діють нібито для самооборони. Таїланд вимагає припинити бойових дій, що дозволить почати переговори про мир з Камбоджею.

Зауважимо! Конфлікт країн виник на історичному грунті, а саме через визначення точного проходження державного кордону. Такі суперечки тривають з початку ХХ століття. Особливо чутливим для обох сторін є питання приналежності району храму Преах Віхеа.

Наразі умов для завершення конфлікту між Камбоджею й Таїландом немає. Аналітики вважають, що подальші бойові дії можуть спричинити проблеми у взаємодії в рамках АСЕАН.

Таїланд каже, що відновлення боїв почалося після того, як камбоджійці першими відкрили вогонь. Але в Пномпені кажуть, що перестрілку почали тайці. Станом на зараз кордон між країнами закритий.