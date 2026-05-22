Як війна Росії проти України може впливати на рішення Китаю щодо Тайваню

Тайвань завжди сприймає російське вторгнення в Україну як урок для себе. Тайванці дуже уважно стежать за ситуацією, бо не хочуть пережити щось подібне, хоча розуміння, що це може статися, є.

Як військові операції Росії проти України можуть впливати на майбутні рішення Китаю щодо Тайваню, розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Колас Йотака, тайванська політична діячка, журналістка та ексречниця Офісу Президента та Кабінету Міністрів Тайваню, яка була одним із ключових спікерів на Lviv Media Forum – 2026.

Як війна в Україні може вплинути на Китай та Тайвань?

Йотака зауважила, що війна погана для всіх – для Путіна, для Зеленського, для українського народу.

І війна була б жахливою також для тайванців, для бізнесменів, учителів – для всіх. Але ми готуємося до такої можливості, тому що Сі Цзіньпін ніколи не припиняв повторювати, що Тайвань є частиною Китаю. Він каже, що ми один народ, що ми всі китайці, що маємо "повернутися до батьківщини" під владою Сі Цзіньпіна. Але це абсолютно неправда,

– сказала вона.

Політикиня вважає, що Путін використовує щодо України той самий наратив, що й Сі щодо Тайваню.

Китай вважає Тайвань своєю частиною разом із людьми, а Росія своєю – Україну.

Водночас здатність українців чинити опір російській агресії вплинула на розрахунки Китаю.

"Боротьба за українську демократію – це та сама боротьба, з якою стикається Тайвань. Вони глибоко пов’язані між собою, адже ми знаємо, що Росія та Китай співпрацюють. Тому нам потрібно, щоб Україна досягла успіху. І це має чітко усвідомлювати кожне демократичне суспільство, не лише Тайвань", – зазначила Колас Йотака.

Вона розповіла, що Сі Цзіньпін у березні ухвалив закон "Про сприяння етнічній єдності та прогресу", який набуде чинності 1 липня. Він про те, що китайський народ має бути "єдиним і сильним" разом.

Згідно з із ним будь-хто може звинуватити іншу людину в тому, що вона не вважає Китай своєю країною.

Наприклад, якщо я скажу: "Ні, я не китаянка, я тайванка", – людина, яка це почує, може повідомити про мене владі. Мене можуть заарештувати, посадити до в'язниці, зробити злочинцем – просто через мої думки та слова, а не через якісь дії. Це дуже страшно,

– зауважила політикиня.

Нагадаємо, що Китай не приховує своїх амбіцій щодо Тайваню навіть при особистих зустрічах. Наприклад, нещодавно Сі Цзіньпін уперше за десятиліття зустрівся із представницею тайванської опозиції Чен Лівень. Під час розмови він наголосив на неминучості "возз'єднання" остова з материковим Китаєм.