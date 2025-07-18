Обговорили третій тур перемовин з Україною та інші питання: Путін провів розмову з Ердоганом

Російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган мали телефонну розмову 18 липня, на якій обговорили двосторонні відносини країн і регіональні та глобальні питання. Серед іншого мова йшла про третій раунд перемовин між Україною та Росією.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та канцелярію президента Туреччини.

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Про що говорили Путін та Ердоган?

Під час розмови Путін та Ердоган говорили про двосторонні відносини Туреччини та Росії, а також порушили питання війни в Україні та ситуацію у Сирії. Реджеп Ердоган заявив, що Стамбул все ще залишається майданчиком для третього раунду переговорів між Росією та Україною та наголосив, що його важливо провести.

Президент Ердоган заявив, що початок третього раунду переговорів між Росією та Україною має вирішальне значення, і що Туреччина продовжить проводити переговори у Стамбулі, як тільки будуть визначені відповідні дати для сторін,

– повідомили в канцелярії президента.

У Росії підтримують необхідність проведення нового раунду переговорів з Україною. Він точно відбудеться, але потрібно визначити дату. Президент України Володимир Зеленський також готовий поновити діалог із Росією та навіть зауважує на потребі особистої зустрчі з Володимиром Путіним, мовляв, що розв'язання проблеми має відбуватися на рівні лідерів.

Під час розмови президенти Росії та Туреччини говорили також про зіткнення, які почалися після виведенням сирійських урядових військ з Ес-Сувейди. Там нещодавно відбулися масові вбивства арабських бедуїнів-ополченців. Ердоган наголосив, що ситуація становить загрозу для всього регіону.