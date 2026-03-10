Трамп дзвонив Путіну лише заради однієї речі, – політтехнолог зауважив цікаву деталь

Дональд Трамп та Володимир Путін 9 березня провели телефонну розмову. Однак президенту США це було потрібно лише з однієї причини.

Політтехнолог Михайло Шейтельман озвучив 24 Каналу думку, що Трамп говорив із російським диктатором лише через ситуацію з нафтою. Про це свідчать зміни у ціні.

"Дзвонив він тільки заради однієї речі. Подивіться на ціну на нафту до та після дзвінка. До – 120 доларів. Після – 90 доларів. Він зробив це одним дзвінком. Він що зняв якісь санкції? Ні. Вони дозволили індусам протягом 30 днів купувати російську нафту. Але тільки ту, яка завантажена на танкери до 5 березня. Це називається "скасували частину санкцій". Після 5 березня не можна. Тому що йому потрібна нафта на тиждень – два", – сказав він.

Цікаво, що політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний припустив, для чого Трамп несподівано подзвонив Путіну. На його думку, американський лідер ініціював цю розмову з однієї причини. Це пов'язано із загостренням ситуації на Близькому Сході. Ймовірно, Трамп розглядає Путіна посередником, хоча російський диктатор є учасником конфлікту. Відомо, що Росія допомагає Ірану розвідданими.

Яка мета Трампа у війні з Іраном?

Михайло Шейтельман зазначив, що Трампу не потрібна довга війна проти Ірану. Він відкрито говорить, що лишилося досягнути, щоб там призначили правильного лідера. Однак не мовиться про зміну режиму. Зараз він не закликає іранців до повалення влади.

Йому потрібно, щоб глава іранського режиму підписав папір, що нафтою від Ірану торгує компанія Дональда Трампа та його синів. Йому більше нічого не потрібно,

– вважає політтехнолог.

Що відомо про розмову Трампа та Путіна?