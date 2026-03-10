Трамп дзвонив Путіну лише заради однієї речі, – політтехнолог зауважив цікаву деталь
- Михайло Шейтельман припустив, що Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Путіним, щоб вплинути на ціну на нафту, яка знизилася зі 120 до 90 доларів після дзвінка.
- На думку політтехнолога, Трамп не прагне довгої війни з Іраном, а лише хоче, щоб іранський лідер підписав угоду про продаж нафти через його компанію.
Дональд Трамп та Володимир Путін 9 березня провели телефонну розмову. Однак президенту США це було потрібно лише з однієї причини.
Політтехнолог Михайло Шейтельман озвучив 24 Каналу думку, що Трамп говорив із російським диктатором лише через ситуацію з нафтою. Про це свідчать зміни у ціні.
"Дзвонив він тільки заради однієї речі. Подивіться на ціну на нафту до та після дзвінка. До – 120 доларів. Після – 90 доларів. Він зробив це одним дзвінком. Він що зняв якісь санкції? Ні. Вони дозволили індусам протягом 30 днів купувати російську нафту. Але тільки ту, яка завантажена на танкери до 5 березня. Це називається "скасували частину санкцій". Після 5 березня не можна. Тому що йому потрібна нафта на тиждень – два", – сказав він.
Цікаво, що політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний припустив, для чого Трамп несподівано подзвонив Путіну. На його думку, американський лідер ініціював цю розмову з однієї причини. Це пов'язано із загостренням ситуації на Близькому Сході. Ймовірно, Трамп розглядає Путіна посередником, хоча російський диктатор є учасником конфлікту. Відомо, що Росія допомагає Ірану розвідданими.
Яка мета Трампа у війні з Іраном?
Михайло Шейтельман зазначив, що Трампу не потрібна довга війна проти Ірану. Він відкрито говорить, що лишилося досягнути, щоб там призначили правильного лідера. Однак не мовиться про зміну режиму. Зараз він не закликає іранців до повалення влади.
Йому потрібно, щоб глава іранського режиму підписав папір, що нафтою від Ірану торгує компанія Дональда Трампа та його синів. Йому більше нічого не потрібно,
– вважає політтехнолог.
Що відомо про розмову Трампа та Путіна?
У Кремлі повідомили, що Путін провів телефонну розмову з Трампом 9 березня. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що розмова "мала діловий, відвертий і конструктивний характер". Вона тривала приблизно годину і нібито була ініційована саме президентом США.
Розмовляли про ситуацію навколо Ірану, у Венесуелі та тристоронні переговори щодо миру в Україні. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков зауважив, що Трамп не просив про припинення вогню в Україні під час розмови з Путіним.
Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що нібито розмова Трампа й Путіна дає надію на мир в Україні та на Близькому Сході. За його словами, так званий очільник Кремля нібито високо оцінив американську операцію в Ірані. Також сторони обговорили низку інших питань, зокрема, можливість зняття санкцій із російської нафти.
Президент України Володимир Зеленський сказав, чи відомо, про що говорили Путін і Трамп. Він зазначив, що Україна поки не має детальної інформації про зміст розмови. США не передавали Києву деталей своїх переговорів із Росією. Однак український лідер натякнув, що має деякі деталі від розвідки, але не буде їх озвучувати.