Тепер Україна і Росія мають зустрітися на дуже високому рівні, – Трамп про завершення війни

Президент США прилетів до Риму. Трамп заявив, що Україна та Росії дуже близькі до угоди. Тож тепер сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб "завершити це".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Дональда Трампа у його соцмережі Truth Social.

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Трамп про мирні переговори й завершення війни

Американський лідер повідомив, що приземлився в Римі. Зазначив, що "хороший день" у переговорах і зустрічах з Росією та Україною.

Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб "завершити це". Більшість основних моментів узгоджено. Зупиніть кровопролиття зараз,

– наголосив Трамп.

Також додав, що США будуть скрізь, де це необхідно, аби сприяти припиненню "цієї жорстокої та безглуздої війни".

Трамп про завершення війни / Скриншот

Зауважимо, президент США та перша леді прибули до Риму, де зранку 26 квітня почнеться похорон Папи Франциска.

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