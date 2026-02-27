МЗС різко відреагувало на звинувачення: Україна не причетна до теракту в Африці

У Міністерстві закордонних справ України спростували звинувачення у нібито причетності до теракту в Буркіна-Фасо, де загинули ганські торговці. У відомстві назвали такі твердження фейковими й наголосили, що Україна не має жодного стосунку до підтримки бойовиків.

Таку заяву зробив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X.

Як у МЗС України відреагували на звинувачення у теракті?

Після збройного нападу у Буркіна-Фасо у лютому цього року, під час якого загинули вісім членів Національної асоціації торговців та перевізників помідорів Гани, місцевий журналіст Квесі Пратт публічно заявив, що за бойовиками нібито стоїть Україна.

До слова, за попередніми даними, атаку здійснили ісламістські бойовики.

Крім того, журналіст закликав адміністрацію президента Гани Джона Драмані Магами звернути увагу на ситуацію й "залишатися пильною".

Такі заяви пролунали на тлі візиту глави МЗС Гани Самуеля Окудзето Аблакави до Києва. Раніше українська сторона повідомляла, що розглядає Гану як важливого партнера у Західній Африці й зацікавлена у створенні продовольчого зернового хабу для зміцнення глобальної продовольчої безпеки.

Речник закордонних справ Георгій Тихий заявив, що інформація про нібито "постачання терористів" Україною є фейковою. Також він припустив, що подібні звинувачення "мають на меті відвернути увагу від сьогоднішнього історичного та знакового візиту міністра закордонних справ Гани до України", втім вони не матимуть успіху. Водночас в українському міністерстві наголосили, що Україна не причетна до будь-якої терористичної діяльності.

Ми офіційно спростовуємо ці звинувачення. Україна не постачала жодних "терористів",

– наголосив він.

Що відомо про інцидент у Буркіна-Фасо?