Такое заявление сделал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X.
Смотрите также В ЮАР вербовали мужчин воевать за Россию: четверо уже задержаны
Как в МИД Украины отреагировали на обвинения в теракте?
После вооруженного нападения в Буркина-Фасо в феврале этого года, во время которого погибли восемь членов Национальной ассоциации торговцев и перевозчиков помидоров Ганы, местный журналист Квеси Пратт публично заявил, что за боевиками якобы стоит Украина.
К слову, по предварительным данным, атаку совершили исламистские боевики.
Кроме того, журналист призвал администрацию президента Ганы Джона Драмани Магами обратить внимание на ситуацию и "оставаться бдительной".
Такие заявления прозвучали на фоне визита главы МИД Ганы Самуэля Окудзето Аблакавы в Киев. Ранее украинская сторона сообщала, что рассматривает Гану как важного партнера в Западной Африке и заинтересована в создании продовольственного зернового хаба для укрепления глобальной продовольственной безопасности.
Представитель иностранных дел Георгий Тихий заявил, что информация о якобы "поставках террористов" Украиной является фейковой. Также он предположил, что подобные обвинения "имеют целью отвлечь внимание от сегодняшнего исторического и знакового визита министра иностранных дел Ганы в Украину", впрочем они не будут иметь успеха. В то же время в украинском министерстве отметили, что Украина не причастна к какой-либо террористической деятельности.
Мы официально опровергаем эти обвинения. Украина не поставляла никаких "террористов",
– подчеркнул он.
Что известно об инциденте в Буркина-Фасо?
Трагический случай произошел 16 февраля в городе Титао на севере Буркина-Фасо.
Тогда исламистские повстанцы напали на город, разделили мужчин от женщин и открыли огонь. Из 18 торговцев, которые приехали, чтобы купить помидоры, семеро погибли.
"Они устроили стрельбу, убив почти всех мужчин, которые были там, и сжегши их вместе с грузовиком", – сообщил Мохаммед Мубарак Мунтака, добавив, что тела были обгоревшие до неузнаваемости.
Еще трем мужчинам и одной женщине, несмотря на полученные травмы, удалось выжить. Семеро женщин остались невредимыми.
Издание Reuters сообщает, что исламистские боевые группировки, которые связаны с Аль-Каидой и Исламским государством, в последние годы усилили свое присутствие в Буркина-Фасо. Они распространили свое влияние на регион Сахель и убили тысячи людей.