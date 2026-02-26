Такое заявление сделал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети X.

Как в МИД Украины отреагировали на обвинения в теракте?

После вооруженного нападения в Буркина-Фасо в феврале этого года, во время которого погибли восемь членов Национальной ассоциации торговцев и перевозчиков помидоров Ганы, местный журналист Квеси Пратт публично заявил, что за боевиками якобы стоит Украина.

К слову, по предварительным данным, атаку совершили исламистские боевики.

Кроме того, журналист призвал администрацию президента Ганы Джона Драмани Магами обратить внимание на ситуацию и "оставаться бдительной".

Такие заявления прозвучали на фоне визита главы МИД Ганы Самуэля Окудзето Аблакавы в Киев. Ранее украинская сторона сообщала, что рассматривает Гану как важного партнера в Западной Африке и заинтересована в создании продовольственного зернового хаба для укрепления глобальной продовольственной безопасности.

Представитель иностранных дел Георгий Тихий заявил, что информация о якобы "поставках террористов" Украиной является фейковой. Также он предположил, что подобные обвинения "имеют целью отвлечь внимание от сегодняшнего исторического и знакового визита министра иностранных дел Ганы в Украину", впрочем они не будут иметь успеха. В то же время в украинском министерстве отметили, что Украина не причастна к какой-либо террористической деятельности.

Мы официально опровергаем эти обвинения. Украина не поставляла никаких "террористов",

– подчеркнул он.

Что известно об инциденте в Буркина-Фасо?