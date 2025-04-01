Адміністрація США виступає проти запровадження в Україні тимчасового управління
- Адміністрація США виступає проти запровадження тимчасового управління в Україні, яке пропонує Росія.
- США працюють над остаточним врегулюванням конфлікту в Україні через переговори та припинення вогню.
- Теммі Брюс заявила, що Україна є конституційною демократією, і її управління визначається Конституцією та українським народом.
Російський президент Владімір Путін раніше висловив ідею запровадження тимчасового управління в Україні. У Трампа відреагували на це.
Речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що адміністрація США працює над "повним припиненням вогню в Україні". Про це пише 24 Канал із посиланням на її брифінг.
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Потрібно продовжувати зусилля
Крім цього, у Трампа працюють над переговорами сторін для остаточного та тривалого врегулювання.
Брюс наголосила, що триває робота з Росією та Україною, а США зобов’язані продовжувати наші зусилля, щоб привести їх за стіл переговорів.
Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ,
– пояснила Брюс.
Раніше Дональд Трамп заявив, що був злий на Путіна через його висловлювання щодо нелегітимності Зеленського.
Кремль зазначив, що слова Трампа були передані у вільному викладі, і додав, що Росія і США працюють над ідеями мирного врегулювання в Україні.