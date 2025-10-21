17 жовтня у Білому домі відбулася зустріч президентів США та України. Володимир Зеленський розраховував отримати від Дональда Трампа зелене світло щодо "Томагавків". Однак очікування українського лідера не виправдалися.

Дональд Трамп відмовив йому в переданні далекобійних ракет, передає 24 Канал із посиланням на WSJ.

Яка позиція Трампа щодо "Томагавків" для України?

За словами двох американських посадовців, Трамп заявив Зеленському, що Україна не має очікувати на отримання "Томагавків" найближчим часом.

Відмова американського лідера розчарувала українського президента. Також незадоволені рішенням Трампа були в самих США. Зокрема, полковник армії США у відставці Річард Вільямс вважає, що саме Путін повпливав на зміну позиції Трампа.

Нагадаємо, що напередодні зустрічі в Білому домі президент США поговорив із російським диктатором. Той переконав його не передавати Україні далекобійні ракети. Лише цей один дзвінок змусив Трампа відмовитися від вигідної та справедливої угоди, яку пропонував йому Зеленський. Йшлося про те, щоб обміняти "Томагавки" на передові безпілотні технології.

Як змінювалася риторика Трампа щодо "Томагавків"?