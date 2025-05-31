Дарує лише "особливим людям": Трамп вручив Маску символічний "ключ від Білого дому"

В Овальному кабінеті 30 травня відбулася пресконференція з приводу закінчення роботи Ілона Маска на посаді голови Департаменту ефективності уряду. Після неї президент США Дональд Трамп вручив мільярдеру позолочений "ключ від Білого дому".

Американський лідер зазначив, що такий подарунок робить лише "особливим людям". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Чому Трамп вирішив зробити подарунок Маску

За даними видання, Трамп похвалив Маска за чотиримісячну роботу і назвав його "одним із найвидатніших бізнес-лідерів та інноваторів, яких будь-коли створював світ". Окрім цього, президент США заявив, що мільярдер очолив "наймасштабнішу та найпослідовнішу програму урядових реформ за останні кілька поколінь".

Ілон ніс неймовірну службу. Немає нікого схожого на нього, і йому довелося пройти через рогатки та стріли, що дуже прикро, тому що він неймовірний патріот. Хороша новина полягає в тому, що 90% країни знають це, і вони дійсно цінують те, що він зробив,

– сказав Трамп.

Він також вручив Маску ключ у дерев’яній коробці з гравіюванням президентської резиденції на внутрішньому боці кришки.

Проте, як пише The Independent, він був далеко не першим, кому подарували цей ключ. У своїх мемуарах "Злам історії" зять і колишній старший радник Трампа Джаред Кушнер розповів, як він "вибивав" такий самий подарунок для прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу під час зустрічі в Овальному кабінеті у вересні 2020 року.

Тоді Трамп назвав його "особливим знаком прихильності", який він і перша леді дарують прем'єр-міністру і першій леді Ізраїлю. За словами Кушнера, Трамп сказав Нетаньягу, що подарований ним ключ був "першим, який він комусь дарував", і заявив, що він дасть змогу ізраїльському лідеру потрапити в Білий дім, "навіть коли більше не буде президентом".

Водночас під час вручення Маску такого самого подарунка майже п’ять років потому, Трамп сказав, що це "маленька особлива річ", яку він дарує "дуже особливим людям".

Достеменно невідомо, скільки таких сувенірів подарував Трамп. Проте у виданні кажуть, що ідентичні предмети було виставлено на продаж в інтернеті за 7 250 і 7 950 доларів. Тоді як на одному з аукціонних сайтів також зазначено, що ще один схожий було продано за 3 670 доларів.

Після вручення символічного ключа Маск у своїй промові заявив, що продовжить відвідувати Вашингтон "як друг і радник" Трампа. Він також наголосив, що з нетерпінням чекає на повернення в Овальний кабінет, та похвалив президента за реконструкцію приміщення, яка полягала в появі великої кількості сусального золота на стінах і стелі.

Варто зауважити, що під час прощального брифінгу Маска Трамп запевнив журналістів, що DOGE продовжить працювати й без мільярдера. Проте Маск впливатиме на його роботу.