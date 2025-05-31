Американский лидер отметил, что такой подарок делает только "особым людям". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Смотрите также Не только синяк под глазом: Маск снова удивил своим поведением

Почему Трамп решил сделать подарок Маску

По данным издания, Трамп похвалил Маска за четырехмесячную работу и назвал его "одним из самых выдающихся бизнес-лидеров и инноваторов, которых когда-либо создавал мир". Кроме этого, президент США заявил, что миллиардер возглавил "самую масштабную и последовательную программу правительственных реформ за последние несколько поколений".

Илон нес невероятную службу. Нет никого похожего на него, и ему пришлось пройти через рогатки и стрелы, что очень обидно, потому что он невероятный патриот. Хорошая новость заключается в том, что 90% страны знают это, и они действительно ценят то, что он сделал,

– сказал Трамп.

Он также вручил Маску ключ в деревянной коробке с гравировкой президентской резиденции на внутренней стороне крышки.

Однако, как пишет The Independent, он был далеко не первым, кому подарили этот ключ. В своих мемуарах "Излом истории" зять и бывший старший советник Трампа Джаред Кушнер рассказал, как он "выбивал" такой же подарок для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время встречи в Овальном кабинете в сентябре 2020 года.

Тогда Трамп назвал его "особым знаком приверженности", который он и первая леди дарят премьер-министру и первой леди Израиля. По словам Кушнера, Трамп сказал Нетаньяху, что подаренный им ключ был "первым, который он кому-то дарил", и заявил, что он позволит израильскому лидеру попасть в Белый дом, "даже когда больше не будет президентом".

В то же время во время вручения Маску такого же подарка почти пять лет спустя, Трамп сказал, что это "маленькая особенная вещь", которую он дарит "очень особенным людям".

Точно неизвестно, сколько таких сувениров подарил Трамп. Однако в издании говорят, что идентичные предметы были выставлены на продажу в интернете за 7 250 и 7 950 долларов. Тогда как на одном из аукционных сайтов также указано, что еще один похожий был продан за 3 670 долларов.

После вручения символического ключа Маск в своей речи заявил, что продолжит посещать Вашингтон "как друг и советник" Трампа. Он также отметил, что с нетерпением ждет возвращения в Овальный кабинет, и похвалил президента за реконструкцию помещения, которая заключалась в появлении большого количества сусального золота на стенах и потолке.

Стоит заметить, что во время прощального брифинга Маска Трамп заверил журналистов, что DOGE продолжит работать и без миллиардера. Однако Маск будет влиять на его работу.