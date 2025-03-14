У Данії обурені реакцією генсека НАТО на слова Трампа про Гренландію

Під час пресконференції з генсеком НАТО Дональд Трамп заявив, що анексія Гренландії усе ж відбудеться, бо цього вимагає "міжнародна безпека". У Данії незадоволені поведінкою Марка Рютте.

Дональд Трамп зазначив, що ще обговорить "приєднання" острова до США із генсеком Альянсу. Рютте зі свого боку висловив бажання залишитися поза межами цієї дискусії, оскільки не хоче втягувати блок у це питання, передає 24 Канал.

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Копенгаген обурений Рютте

Депутат парламенту Данії, голова Комітету оборони країни Расмус Ярлов розкритикував Рютте.

Ми не схвалюємо, що Генеральний секретар НАТО жартує з Трампом про Гренландію у такий спосіб. Це могло б означати війну між двома країнами НАТО,

– написав він у соцмережі "Х".

Ярлов нагадав, що Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії і ніколи не хоче стати американською.

Нагадаємо, що на виборах у Гренландії перемогла опозиційна Демократична партія, яка отримала майже 30% голосів, та має сформувати коаліцію. Обидві провідні партії, Демократична та Naleraq, виступають за незалежність Гренландії від Данії.