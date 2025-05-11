Трамп анонсував найважливіший пост, який коли-небудь публікував

О майже дев'ятій вечора за Києвом у власній соцмережі Truth Social Дональд Трамп оприлюднив інтригуючий допис. Він пообіцяв незабаром опублікувати дуже важливий пост.

Американський президент анонсував значущу заяву, передає 24 Канал.

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Що анонсував президент США

Мій наступний пост буде одним з найважливіших і найвпливовіших, які я коли-небудь публікував. Насолоджуйтесь!,

— написав Трамп.

Зазначимо, що раніше у цій самій соцмережі президент США закликав Україну негайно погодитися на пропозицію Путіна щодо прямих перемовин у Стамбулі 15 травня. Політик наголосив, що ці переговори покажуть, чи можливо між сторонами укласти мирну угоду.

Пізніше Володимир Зеленський відповів російському диктатору. Він не тільки погодився на перемовини у Туреччині цього четверга, але й заявив, що приїде до Стамбулу особисто і чекає там Путіна.