Американський президент анонсував значущу заяву, передає 24 Канал.

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Що анонсував президент США

Мій наступний пост буде одним з найважливіших і найвпливовіших, які я коли-небудь публікував. Насолоджуйтесь!,

— написав Трамп.

Зазначимо, що раніше у цій самій соцмережі президент США закликав Україну негайно погодитися на пропозицію Путіна щодо прямих перемовин у Стамбулі 15 травня. Політик наголосив, що ці переговори покажуть, чи можливо між сторонами укласти мирну угоду.

Пізніше Володимир Зеленський відповів російському диктатору. Він не тільки погодився на перемовини у Туреччині цього четверга, але й заявив, що приїде до Стамбулу особисто і чекає там Путіна.