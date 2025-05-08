Після ратифікації угоди Трамп анонсував розмову із Зеленським
- Президент США Дональд Трамп анонсував розмову з Володимиром Зеленським щодо угоди, ратифікованої Верховною Радою України.
- 338 народних депутатів проголосували за ратифікацію "угоди про надра", яка є справедливою та корисною для обох сторін, а інвестиційний фонд має запрацювати до осені.
Президент США Дональд Трамп 8 травня планує розмову з Володимиром Зеленським про угоду, що ратифікована Верховною Радою.
Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Трампа в Білому домі.
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Президенти обговорюватимуть економічне партнерство
Американський лідер на зустрічі в Білому домі оголосив, що угода про корисні копалини та інвестиційний фонд відбудови офіційно починає діяти, після того, як її ратифікувала Верховна Рада України.
Вона була повністю ратифікована і схвалена її органом законодавчої влади. Ми це цінуємо. І я поговорю з президентом (Зеленським – 24 Канал) дещо пізніше
– сказав Дональд Трамп.
Трамп зазначив, що тепер США мають "доступ до величезної кількості високоякісних рідкісноземельних металів". Згідно з угодою, ресурси поділені між Сполученими Штатами та Україною 50 на 50. Гроші йтимуть, зокрема, у фонд, що створений для післявоєнної відбудови України. Натомість згадки про борг перед США за надану військову допомогу з документа вилучили.
Нагадаємо, за ратифікацію так званої "угоди про надра" проголосували 338 народних депутатів. Вона створена з дотримання конституційних принципів України, а тому є справедливою та корисною для обох сторін.
Очікується, що створений угодою інвестиційний фонд почне працювати до осені.