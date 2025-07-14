Трамп заявив, що не впевнений у необхідності законопроєкту про санкції проти Росії

Під час зустрічі з Генсеком НАТО в Овальному кабінеті Трамп прокоментував законопроєкт Ліндсі Грема. Зокрема, він висловив сумнів у доцільності цього документа.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Дональд Трамп під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зазначив, що пакет санкцій проти Росії, запропонований Республіканською партією, нібито не потрібен США.

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Як США тиснутимуть тоді на Росію

"Я не впевнений, що він нам потрібен", – сказав Трамп.

Втім, невдовзі він додав, що деякі високопоставлені республіканці в Сенаті наполегливо працюють над ним. Трамп підкреслив, що не хоче, аби вони "витрачали свій час".

Це може бути дуже корисним, побачимо,

– сказав Трамп.

Він також заявив, що завершений пакет законодавчих санкцій може передбачати введення тарифів проти Росії, які перевищуватимуть 100%. Водночас Трамп наголосив, що планує невдовзі самостійно запровадити 100% тарифи, якщо війна Росії проти України не буде завершена.