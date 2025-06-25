Трамп пообіцяв, що Росія не нападе на країни НАТО, поки він президент, – WSJ

Американський лідер Дональд Трамп пообіцяв, що Росія не нападе на країни Північноатлантичного альянсу, поки він буде президентом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Washington Post.

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Трамп дав обіцянку країнам НАТО

Під час основного засідання Трамп розпочав із позитивних слів щодо витрат на оборону. Американський лідер пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на НАТО, поки він буде президентом, про що повідомили 3 європейські чиновники, обізнаних про перебіг дискусій.

Інші лідери зі свого боку похвалили зусилля Трампа щодо збільшення європейських оборонних витрат.

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Зазначимо, що під час публічного виступу на саміті НАТО в Гаазі 25 червня президент США Дональд Трамп заявив, що "можливо" Путін має територіальні амбіції за межами України.