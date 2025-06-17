Трамп неочікувано покинув G7: політолог припустив, що його змусило так вчинити

Не встиг Дональд Трамп приїхати на саміт G7 до Канади, як достроково покинув його. При цьому ще й встиг жорстко відповів Еммануелю Макрону, який припустив причину, через яку президент США мав передчасно повернутися додому.

Політолог та президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний у розмові з 24 Каналом припустив, через які причини Дональд Трамп не залишився на саміті G7. Нагадаємо, що раніше представник Білого дома повідомляв, що в кулуарах заходу в Канаді президент США мав зустрітися з Володимиром Зеленським.

До теми G-6 проти Трампа: чи стане саміт у Канаді останньою спробою України та Європи переконати США

Втік від відповідальності

Лісний наголосив, що Трамп, передчасно поїхавши з саміту "Великої сімки", фактично втік від відповідальності.

Йому потрібно було говорити про тарифи, а це дуже неприємно, треба було говорити з Зеленським, а це знову про війну і про санкції, які він не збирається вводити проти Росії,

– зауважив політолог.

Президент США, на думку Лісного, продемонстрував зневажання щодо Європи. На саміті зібрались лідери, щоб обговорити ключові питання сьогодення. А Трамп вирішив, що у нього є важливіші проблеми, ніж ті, що мали обговорюватися на цьому саміті.

Це, на його думку, смішно виглядає, тому що літак президента обладнаний ситуаційною кімнатою, з якою він може керувати будь-якими процесами у Сполучених Штатах. Це ні для кого не таємниця.

Вчергове Трамп показав, що він інфантил. Він нагадує дитину – коли її щось дуже лякає, вона закривається ковдрою і вважає, що у такий спосіб розв'язала всі проблеми. А коли прибере ковдру, то наступить ранок і буде щось нове та позитивне,

– пояснив Олег Лісний.

Проте, він додав, що у 79 років Трампу вже потрібно позбутися дитячого методу розв'язання проблем.

Що відомо про достроковий від'їзд Трампа з саміту G7

Дональд Трамп 16 червня прибув до Канади на саміт G7, де, зокрема, мав зустрітися з президентом України. Проте він того ж дня достроково повернувся до США.

Вранці 17 червня Трамп опублікував допис, в якому звинуватив Емануеля Макрона в тому, що він нібито публічно назвав невірну причину від'їзду президента США з Канади.

На думку Трампа, президент Франції помилково заявив, що причиною його повернення до США була необхідність працювати над "перемовами про припинення вогню" між Ізраїлем та Іраном.

За словами американського лідера, це – неправда. Мовляв, Макрон "не має уявлення", чому Трамп вирушив до Вашингтона, але "це точно не пов'язано з припиненням вогню", а щось "значно масштабніше". Трамп додав, що "навмисне чи ні", однак президент Франції "завжди помиляється".