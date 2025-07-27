Гарріс нібито "підкупила зірок" під час виборів: Трамп вимагає притягнути їх до відповідальності

Дональд Трамп знову звинуватив Камалу Гарріс у нібито "підкупі зірок" для отримання їхньої підтримки під час передвиборчої кампанії. Він закликав притягнути її та залучених персон до відповідальності.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Hill.

Дивіться також Трамп втрачає терпіння чекати, поки Росія зробить щось, щоб покласти край цій війні, – Рубіо

В чому Трамп підозрює Гарріс?

У суботу, 26 липня, американський президент Трамп заявив, що його опонентка на виборах Гарріс нібито заплатила кілька мільйонів доларів відомим співакам за підтримку її президентської кампанії 2024 року. Політик назвав такі дії незаконними.

Камала і всі, хто отримав гроші за підтримку, порушили закон. Усі вони мають бути притягнуті до відповідальності,

– наголосив Трамп.

Камала Гарріс, мовляв, заплатила співачці Бейонсе 11 мільйонів доларів, Опрі Вінфрі – 3 мільйони доларів, а Ел Шарптону – 600 тисяч.

Трамп не вперше висловлює такі звинувачення. Ще у грудні він публічно знецінив участь знаменитостей у заходах Гарріс, заявивши, що їхня діяльність була мінімальною.

Кампанія Гарріс заперечила будь-яку оплату за підтримку з боку зірок. Опра Вінфрі також заявила, що не отримувала гонорару.

Водночас Федеральна виборча комісія США зафіксувала, що штаб Гарріс виплатив 165 тисяч доларів компанії Parkwood Production Media LLC, що належить Бейонсе. Ці витрати зазвичай пов'язані на проведення великих заходів і не вважаються політичними внесками.

До слова, адвокати Дональда Трампа заявляють, що одне з інтерв'ю Камали Гарріс спричинило йому "душевних страждань" та завдало шкоди його репутації. Президент США вимагає компенсацію у 20 мільярдів доларів.