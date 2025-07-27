Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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В чем Трамп подозревает Харрис?

В субботу, 26 июля, американский президент Трамп заявил, что его оппонентка на выборах Харрис якобы заплатила несколько миллионов долларов известным певцам за поддержку ее президентской кампании 2024 года. Политик назвал такие действия незаконными.

Камала и все, кто получил деньги за поддержку, нарушили закон. Все они должны быть привлечены к ответственности,

– подчеркнул Трамп.

Камала Харрис, мол, заплатила певице Бейонсе 11 миллионов долларов, Опре Уинфри – 3 миллиона долларов, а Эл Шарптону – 600 тысяч.

Трамп не впервые высказывает такие обвинения. Еще в декабре он публично обесценил участие знаменитостей в мероприятиях Харрис, заявив, что их деятельность была минимальной.

Кампания Харрис отрицала любую оплату за поддержку со стороны звезд. Опра Уинфри также заявила, что не получала гонорара.

В то же время Федеральная избирательная комиссия США зафиксировала, что штаб Харрис выплатил 165 тысяч долларов компании Parkwood Production Media LLC, принадлежащей Бейонсе. Эти расходы обычно связаны на проведение крупных мероприятий и не считаются политическими взносами.

К слову, адвокаты Дональда Трампа заявляют, что одно из интервью Камалы Харрис вызвало ему "душевные страдания" и нанесло ущерб его репутации. Президент США требует компенсацию в 20 миллиардов долларов.