Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.

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Что известно об иске Трампа против CBS News

Так, адвокаты считают, что интервью CBS News с его оппоненткой Камалой Харрис в программе 60 Minutes осенью прошлого года подорвало репутацию Трампа "как создателя контента", поскольку оно привлекло много внимания.

Эти заявления являются частью аргументации судебного иска, который 47 президент США подал против материнской компании CBS, Paramount Global, еще в октябре 2024 года. Дональд Трамп хочет отсудить 20 миллиардов долларов, поскольку, как он утверждает, CBS смонтировали интервью в пользу Камалы Харрис.

В иске утверждается, что телекомпания показала две разные версии ответов Харрис на вопросы о конфликте между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа. В CBS объяснили, что оба ответа были частью одной длинной реплики Харрис и монтаж сделали только для краткости.

Это привело к широкомасштабной путанице и душевным страданиям потребителей, включая истцов, из-за того, что известное медиа, вероятно, обманчиво искажает свои трансляции, а затем сопротивляется попыткам очистить публичные записи,

– заявил адвокат Трампа, Эдвард Эндрю Палтзик.