Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP News.
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Що відомо про позов Трампа проти CBS News
Так, адвокати вважають, що інтерв’ю CBS News з його опоненткою Камалою Гарріс у програмі 60 Minutes восени минулого року підірвало репутацію Трампа "як творця контенту", оскільки воно привернуло багато уваги.
Ці заяви є частиною аргументації судового позову, який 47 президент США подав проти материнської компанії CBS, Paramount Global, ще у жовтні 2024 року. Дональд Трамп хоче відсудити 20 мільярдів доларів, оскільки, як він стверджує, CBS змонтували інтерв'ю на користь Камали Гарріс.
У позові стверджується, що телекомпанія показала дві різні версії відповідей Гарріс на запитання щодо конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Гази. У CBS пояснили, що обидві відповіді були частиною однієї довгої репліки Гарріс і монтаж зробили лише для стислості.
Це призвело до широкомасштабної плутанини та душевних страждань споживачів, включаючи позивачів, через те, що відоме медіа, ймовірно, оманливо спотворює свої трансляції, а потім чинить опір спробам очистити публічні записи,
– заявив адвокат Трампа, Едвард Ендрю Палтзік.
Він додав, що Трамп був "змушений перенаправити значний час, гроші та зусилля на виправлення публічних даних", сказав він.
Водночас Paramount веде переговори про мирову угоду з Трампом. Перспектива такого компромісу настільки стривожила CBS News, що двоє топменеджерів каналу на знак протесту подали у відставку.