Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Трамп теряет терпение из-за Путина: что известно?

Госсекретарь США рассказал, что американский лидер уже теряет терпение из-за безрезультативности разговора с Путиным. Марко Рубио заверил, что Трамп до сих пор заинтересован в том, чтобы война завершилась. Однако он хочет увидеть конкретные действия, нацеленные на это.

Американский чиновник также повторил тезис, что это "не война Трампа", добавив, что президент США хочет, чтобы она закончилась. Кроме того, заявил, что Трамп якобы сделал "все возможное", чтобы положить этому конец.

По мнению Рубио, президент США все больше расстраивается из-за того, что несмотря на "очень хорошие" отношения с Путиным и телефонные звонки, это ни к чему не приводит.

Поэтому пришло время действовать. И я думаю, президент четко дал это понять. Он теряет терпение. Он теряет готовность продолжать ждать, пока российская сторона сделает что-то, чтобы положить конец этой войне,

– заявил госсекретарь США.

Заметим, накануне СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Трамп планирует обсудить вопрос завершения войны России против Украины с Урсулой фон дер Ляйен и Киром Стармером.