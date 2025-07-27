Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Трамп втрачає терпіння через Путіна: що відомо?

Держсекретар США розповів, що американський лідер уже втрачає терпіння через безрезультативність розмови з Путіним. Марко Рубіо запевнив, що Трамп досі зацікавлений у тому, аби війна завершилася. Однак він хоче побачити конкретні дії, націлені на це.

Американський посадовець також повторив тезу, що це "не війна Трампа", додавши, що президент США хоче, аби вона закінчилася. Окрім того, заявив, що Трамп начебто зробив "усе можливе", аби покласти цьому край.

На думку Рубіо, президент США дедалі більше засмучується через те, що попри "дуже добрі" відносини з Путіним і телефонні дзвінки, це ні до чого не призводить.

Тож настав час діяти. І я думаю, президент чітко дав це зрозуміти. Він втрачає терпіння. Він втрачає готовність продовжувати чекати, поки російська сторона зробить щось, щоб покласти край цій війні,

– заявив держсекретар США.

Зауважимо, напередодні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Трамп планує обговорити питання завершення війни Росії проти України з Урсулою фон дер Ляєн і Кіром Стармером.