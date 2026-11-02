"Якби виникла потреба": Трамп пообіцяв захистити Маска від розслідування демократів

Американський президент Дональд Трамп 2 листопада пообіцяв захистити мільярдера Ілона Маска від можливих розслідувань Демократичної партії. Він не виключив навіть превентивного помилування у разі спроб конфіскації активів.

Про це очільник Білого дому сказав у подкасті Pod Force One.

Які подробиці?

Американський лідер прокоментував чутки про ймовірний тиск опонентів на генерального директора компаній SpaceX і Tesla після проміжних виборів. Він дав зрозуміти, що не залишить союзника без підтримки в разі виникнення юридичних загроз.

Це лише розмови. Але якщо це справді розмови, нам доведеться їх захищати,

– підкреслив Трамп, реагуючи на заяви щодо можливих спроб конфіскації активів підприємця.

Журналісти уточнили, які саме механізми планує застосувати глава держави та чи готовий він піти на превентивне помилування соратників.

"Якби виникла така потреба, то так, звісно", – додав американський президент.

Чи готовий Дональд Трамп визнати результати виборів?

Зазначимо, Трамп заявив, що в разі перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада на США чекає "кінець". Раніше він припустив, що в такому разі йому доведеться стати "містером Вето", визнавши можливість поразки республіканців.

За даними Reuters, у разі поразки республіканців Трамп може вдатися до так званої "м’якої узурпації": ігнорувати вимоги Конгресу, оскаржувати їх у судах і продовжувати керувати країною за допомогою виконавчих указів. Саме таким способом він запроваджував тарифи проти інших країн і санкції, зокрема проти Канади.

Юристи з команди президента також планують використовувати широке трактування повноважень глави держави, спираючись навіть на документи та судові рішення XVIII – XIX століть. Це може дозволити адміністрації й надалі посилювати візові обмеження та розподіляти бюджет на власний розсуд, оминаючи Конгрес.