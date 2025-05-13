Трамп анонсував важливу телефонну розмову наприкінці тижня

Торговельна війна між Китаєм і США тимчасово поставлена на паузу. Дональд Трамп розповів про компроміс, якого вдалося досягти.

11 травня у Швейцарії америкаська та китайська сторони досягли тимчасового компромісу щодо зниження взаємних митних ставок. Вашингтон погодився тимчасово знизити тарифи на китайський імпорт зі 145% до 30%, тоді як Китай зменшив мита на американські товари зі 125% до 10%, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Путін не очікував: заклик Зеленського до переговорів у Стамбулі виконав важливе завдання

Трамп поговорить з Сі

Під час пресконференції у Білому домі 12 травня Дональд Трамп похвалився досягнутими успіхами на переговорах з Пекіном.

Переговори в Женеві були дуже дружніми, стосунки дуже хороші… Ми не хочемо нашкодити Китаю. Китай уже дуже сильно постраждав,

– казав американський лідер.

Водночас він застеріг, що мита можуть знову зрости значно зрости, якщо протягом наступних 90 днів не буде досягнуто угоди. Але він додав, що США не повертатимуться до колишнього рівня комбінованих мит у 145%

Трамп також сказав, що, можливо, поговорить зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном наприкінці тижня.

Нагадаємо, що Пекін підтримав пропозицію Європи щодо 30-денного припинення вогню на українсько-російському фронті.