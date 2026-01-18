Британія має викупити Америку назад, – журналіст потролив Трампа на тлі його погроз

Британський журналіст Пірс Морган запропонував викупити назад Америку. Вона колись належала Британській Імперії.

Так він відреагував на тарифні погрози Трампа через відмову Данії продавати Гренландію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережі X.

Як журналіст покепкував з погроз Трампа?

Британський журналіст Пірс Морган запропонував Великій Британії викупити назад свою частку Америки. Так він іронічно відреагував на бажання Трампа купити Гренландію.

Британія має викупити Америку назад. Зрештою, вона колись була нашою, і це зміцнило б нашу безпеку в Північній Атлантиці. Якщо ви не продасте її нам, президенте Трамп, ми запровадимо мита проти США та будь-якої країни, яка підтримає ваш опір цій дуже вигідній угоді. Справедливо?

– написав він.

Довідка: Британська Імперія мала володіння на території сучасних Сполучених Штатів протягом майже 200 років із заснування першої стабільної колоній у Вірджинії у 1607 році аж до війни 13 колоній Америки за незалежність, відомої як Війна за незалежність США. Вона скінчилася у 1783 році підписаннями Паризького миру.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив 24 Каналу, що у свідомості Трампа НАТО відокремлюється від Сполучених Штатів. Відповідно до заяв американького президента, Європейський Союз розглядається радше навіть як недружня коаліція держав.

Як на заяви Трампа відреагували європейські лідери