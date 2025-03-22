Шантаж F-35 й підігравання Росії: у Данії змоделювали план Трампа з захоплення Гренландії

Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання отримати у власність Гренландію. Данський депутат вважає, що купувати американську зброю було помилкою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову оборонного комітету парламенту Данії Расмуса Ярлова.

Дивіться також Yankee, go home: відбувся найбільший мітинг в історії Гренландії – люди вийшли проти Трампа

Трамп може шантажем вимагати Гренландію

Расмус Ярлов зазначає, що США хочуть зміцнити Росію та послабити Європу. Він звертає увагу на те, що Сполучені Штати готові завдати величезної шкоди навіть мирним і лояльним союзникам.

Я можу легко уявити ситуацію, коли США вимагатимуть від Данії Гренландію, погрожуватимуть вивести з ладу нашу зброю та дозволити Росії напасти на нас, коли ми відмовимося (що ми й зробимо в цій ситуації),

– зазначає депутат.

Ярлов шкодує, що долучився до рішення щодо купівлі американської зброї. Він вважає це ризиком для безпеки Данії. Очільник оборонного комітету пообіцяв, що країна збільшить інвестиції в ППО, винищувачі, артилерію та іншу зброю – проте уникаючи американського озброєння.

Defence Express зазначає, що відповідний пост став реакцією не лише на питання для багатьох країн, які витратили купу грошей на винищувачі F-35, чи можуть США вимкнути їх дистанційно, а також і на те, що Трамп після час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що "анексія Гренландії відбудеться".

Аналітики пишуть, що після цієї заяви можна почати дискутували не лише про наявність у СЩА "магічної кнопки" до F-35, а й взагалі щодо життєздатності НАТО. Бо зрештою Вашингтон може просто припинити обслуговувати зброю, що призведе до деградації бойових можливостей союзників.

"І такий тиск на Європу з боку Дональда Трампа також цілком можливий, як і загальна загроза зближення з дикторськими кремлівським режимом", – пише видання.

Цілком вірогідно, що Трамп може поставили Данію перед вибором: отримати компенсацію за втрату Гренландії, або ж не отримати нічого. А для пришвидшення рішення Трамп може вдатися до шантажу зброєю, впровадження тарифів тощо. Водночас така політика США є "зеленим сигналом" для Кремля посилювати тиск на Європу.