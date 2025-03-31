"Ми не належимо нікому іншому": новий прем'єр Гренландії відповів Трампу

Новий прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен рішуче відкинув заяву президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати встановлять контроль над островом. Він зазначив, що Гренландія сама вирішує своє майбутнє.

Він зазначив, що "ми не повинні реагувати (на заяви Трампа, – 24 Канал) зі страхом, ми повинні реагувати зі спокоєм, гідністю і єдністю". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Facebook-сторінку Єнс-Фредеріка Нільсена.

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Як відповів Трампу Нільсен

Нільсен зазначив, що Гренландія залишається незалежною у виборі свого майбутнього.

Його реакція пролунала у відповідь на слова Трампа, який в інтерв’ю NBC News заявив: "Ми отримаємо Гренландію. Так, на 100%".

Президент Трамп каже, що США "отримають Гренландію". Дозвольте мені внести ясність: США не отримають Гренландію. Ми не належимо нікому іншому. Ми самі вирішуємо своє майбутнє,

– заявив Нільсен.

Він також підкреслив, "ми не повинні реагувати зі страхом, ми повинні реагувати зі спокоєм, гідністю і єдністю".

"І саме через ці цінності ми повинні чітко і спокійно показати американському президенту, що Гренландія – наша. Так було вчора. Так є сьогодні. І так буде в майбутньому", – написав Нільсен.

Тим часом 28 березня віцепрезидент США Джей Ді Венс разом зі своєю дружиною Ушею відвідав Гренландію та зустрівся з американськими військовими на базі Пітуффік.

Перебуваючи там, він розкритикував Данію, заявивши, що вона "погано попрацювала на користь народу Гренландії".

Водночас офіс прем'єр-міністрки Данії повідомив, що Метте Фредеріксен здійснить триденний візит до Гренландії, щоб обговорити тиск США на острів. Вона розпочне турне 2 квітня.