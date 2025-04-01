Данія та США планують першу зустріч на високому рівні на тлі зазіхань Трампа на Гренландію

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен цього тижня планує зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо. Це стане першими офіційними переговорами на високому рівні між країнами після переобрання Дональда Трампа.

Одним із ключових питань, яке може обговорюватися, є заява Трампа про намір "взяти під контроль" данську територію – острів Гренландія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Данія і США почнуть переговори навколо Гренландії

Голова МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен та Держсекретар США Марко Рубіо планують зустрітися. Це буде перша зустріч між країнами на високому рівні з часу переобрання Трампа.

Як повідомляє Financial Times, зустріч має відбутися в кулуарах саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, що стартує у четвер. Водночас джерела зазначають, що переговори можуть бути скасовані через напруженість у відносинах між Вашингтоном і Копенгагеном.

За словами офіційних осіб, наразі контакти між американськими та данськими чиновниками зведені до мінімуму.

Представник Державного департаменту США, відповідаючи на запитання про можливу зустріч, відмовився від коментарів.