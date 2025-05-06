Трамп знову заявив, що хоче "приєднати" Канаду до США: Карні відповів

Президент США Дональд Трамп заявив, що він все ще зацікавлений у тому, щоб Канада стала "51-м американським штатом". Премʼєр-міністр Канади Марк Карні категорично відкинув цю ідею.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Трамп знову зробив заяву щодо Канади

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні Дональд Трамп заявив, що "ми любимо Канаду і Канада любить нас".

Політик додав, що він і досі підтримує входження Канади до складу США, оскільки це, за його словами, є вигідним для самих канадців.

Я думаю, що для громадян Канади це має величезні переваги: значно нижчі податки, безкоштовна армія, яку, чесно кажучи, ми вам і так надаємо, бо захищаємо Канаду,

– сказав президент США.

У відповідь на слова Трампа Марк Карні заявив, що на ринку нерухомості "є місця, які ніколи не продаються".

Ніколи не кажи ніколи,

– додав Дональд Трамп.

Марк Карні зауважив, що відносини Канади й Сполучених Штатів можуть полягати "в партнерстві і в тому, що ми можемо побудувати разом, і ми робили це в минулому". Карні підкреслив, що згоден із Трампом стосовно питання безпеки його країни, а його уряд налаштований на співпрацю з Вашингтоном у цьому питанні.

До слова, нещодавно Дональд Трамп також заявив, що він "не виключає" застосування військової сили для захоплення Гренландії. За словами президента, Сполученим Штатам дуже потрібен острів.