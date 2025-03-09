Трамп хоче, щоб Зеленський поступився територіями, і, можливо, аби пішов у відставку, – NBC News

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах зі своїми помічниками дав зрозуміти, що потенційне укладення угоди між Києвом та Вашингтоном щодо корисних копалин, буде недостатнім кроком задля відновлення обміну розвідувальних даних та продовження надання допомоги.

Про це повідомляє NBC News з посиланням джерела серед офіційних представників чинної адміністрації, передає 24 Канал. Зауважимо, що угоду можуть підписати вже під час зустрічі американської та української сторін у Саудівській Аравії цього тижня. Дивіться також Зустріч у Ер-Ріяді є можливістю для підписання угоди зі США щодо копалин, – МЗС Що Трамп хоче отримати від Зеленського