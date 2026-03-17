Трамп просить відкласти зустріч із Сі Цзіньпіном: що стало причиною
- Очікувалося, що Трамп прибуде з візитом до Китаю наприкінці березня для зустрічі з Сі Цзіньпіном.
- Проте, Трамп попросив відкласти зустріч із лідером Китаю.
Зустріч Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном мала відбутись в період з 31 березня до 2 квітня. Однак, президент США попросив відкласти її "приблизно на місяць".
Про це сказав лідер США журналістам в Овальному кабінеті, передає CNBC.
Чому Трамп попросив відкласти візит в Китай?
Трамп наголосив, що рішення не пов'язане з жодними політичними маневрами. За його словами, причина проста – триває війна, і він вважає за необхідне залишатися у США.
Ми ведемо переговори з Китаєм. Я б із задоволенням поїхав, але через війну я хочу залишитися тут. Я відчуваю, що мушу бути тут. Тому ми попросили відкласти візит приблизно на місяць,
– сказав президент США,
Водночас американо-китайські відносини й без того перебувають у напруженому стані після повернення Трампа до влади. Основною причиною стала його жорстка економічна політика, зокрема підвищення мит у межах так званої "тарифної війни".
Окремим фактором є роль Китаю як одного з ключових партнерів Ірану. На тлі конфлікту на Близькому Сході Трамп раніше закликав Пекін долучитися до забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, яка має стратегічне значення для постачання нафти у світі.
Яка роль Китаю у війні в Ірані?
Китай є важливим партнером Ірану, підтримуючи його економічно через закупівлю нафти та потенційно надаючи технологічну допомогу. Водночас, за словами глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі, разом із Росією Пекін допомагає Тегерану різними способами, зокрема й у військовій сфері, хоча офіційно уникає прямих заяв про таку підтримку.
США ведуть переговори з кількома країнами щодо спільного забезпечення безпеки Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових енергоресурсів. Водночас більшість союзників, зокрема Японія, Австралія та Велика Британія, не поспішають долучатися до військової місії, наголошуючи на обмеженнях і ризиках ескалації, тоді як Китай поки публічно не коментує можливу участь.
Китай залишається одним із ключових геополітичних гравців у ситуації довкола Близького Сходу, однак не демонструє готовності до прямого протистояння зі США. Як зазначає експерт Юрій Богданов, Пекін намагається діяти обережно, уникаючи втягнення у масштабні конфлікти та роблячи ставку на мінімальну участь. Водночас для Китаю критично важливим є стабільне постачання нафти, зокрема через Ормузьку протоку.