"Трамп був готовим здати Україну Путіну": Макрон розкрив, що відбувалося на Алясці

Під час зустрічі в Анкориджі минулого року президенти Дональд Трамп та Володимир Путін обговорювали не лише можливі шляхи припинення війни, але й планували масштабний розподіл українських територій.

Про це повідомляє France 2.

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Що обговорювали Путін і Трамп на Алясці?

Еммануель Макрон заявив, що під час зустрічі в Анкориджі у серпні 2025 року обговорювали угоду, яка передбачала передачу Росії частину України, за Кремлем мали закріпити не лише окуповані території, а й ті, які контролював Київ.

За його словами, на початку 2025 року Дональд Трамп був переконаний у поразці України і прагнув швидкої мирної угоди. Таке враження підсилила напружена його напружена зустріч з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Потім, менш як рік тому, відбулася зустріч президента Трампа та президента Путіна в Анкориджі, коли угода вже майже була на столі, в якій ішлося, що ми віддамо українську територію, яка навіть ще не була захоплена,

– заявив він.

На його думку, вирішальну роль у зриві цієї ініціативи відіграли європейські союзники. У серпні 2026 року до США терміново вирушила спеціальна делегація, яка чітко заявила американській стороні про неприйнятність цієї угоди.

Французький лідер каже, що європейські дипломати донесли до Білого дому реальну ситуацію на фронті. Вони пояснили, що Україна продовжує чинити опір російській агресії, та не зазнала поразки, попри песимістичні прогнози.

"Цей шлях – насамперед і здебільшого перемога українців в їхніх можливостях та надійності. Трамп побачив, що все, що йому казали, що українці програють, що вони не пройдуть зиму, це було неправдою, – наголосив він.

Як Трамп змінив свою позицію?

Еммануель Макрон заявив, що нині позиція Дональда Трампа щодо України суттєво змінилася. Стійкість українських військових та суспільства змусила американського президента переглянути свої попередні оцінки ситуації.

Він також зазначив, що Трамп визнав помилковість отриманих раніше прогнозів. За його словами, українці довели свою надійність на практиці, що вплинуло на президента США, який ставиться до України з великою повагою.

Зараз він бачить мужніх інноваційних людей, яких він поважає,

– зауважив французький лідер.

До речі, політолог Вадим Денисенко у коментарі 24 Каналу повідомляв, що одразу після переговорів в Анкориджі стало зрозуміло, що Трамп, імовірно, погодився на обмін територіями у контексті розв'язання війни в Україні.