У Білому домі пояснили, чи просив Трамп Зеленського "вдарити по Москві"

Після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським 4 липня ЗМІ заявили, що президент США запитав українського лідера, чи може Київ завдати удару по Москві та Санкт-Петербургу. У Білому домі розповіли, що мав на увазі Трамп.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речниці Білого дому Керолайн Левітт для Newsweek.

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У Білому домі прокоментували ситуацію

Інформацію про те, що Трамп закликав Зеленського змусити Росію "відчути біль", поширили у Financial Times із посиланням на джерела. Речниця Білого дому розкритикувала видання, звинувативши його у "вириванні слів з контексту, щоб отримати кліки".

Президент Трамп лише ставив запитання, а не закликав до подальших вбивств. Він невтомно працює, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні,

– сказала Левітт.

Мовиться про коментар двох західних чиновників, знайомих з деталями телефонної розмови українського та американського президентів для FT. Вони заявили, що на думку Трампа треба "змусити росіян відчути біль", аби всадити Кремль за стіл переговорів.

Один із чиновників наголошував, що бесіда Зеленського та Трампа відображає зростаюче бажання західних партнерів України постачати далекобійну зброю, здатну "перенести війну на територію росіян".