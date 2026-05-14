Хто кого: у мережі показали битву рукостискань Трампа та Сі
- Президент США Дональд Трамп зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні, що викликало обговорення їх рукостискання.
- Трамп намагався продемонструвати домінування, але Сі Цзіньпін перетягнув руку Трампа до себе, після чого Трамп дружньо похлопав Сі по руці.
Момент потрапив на відео.
Чому рукостискання Сі і Трампа стало темою обговорень?
Президент США Дональд Трамп прибув до Пекіна і зустрівся із Сі Цзіньпіном.
Цікавим моментом стало те, як лідери потисли руки. Трамп відомий тим, що любить "підтягувати" до себе людей, яким тисне руку, нібито демонструючи своє домінування.
Однак із Сі це не зовсім вийшло. Китайський лідер швидко перетягнув руку Трампа до себе. Після цього президент США дружньо похлопав колегу по руці.
Навіщо Трамп поїхав до Китаю?
Президент США Дональд Трамп прибув до Пекіна вперше з 2017 року, супроводжуваний Ілоном Маском та Тімом Куком.
Лідери обговорять війну в Ірані, торгівлю та продаж зброї Тайваню.
Візит Трампа супроводжувався церемонією та дипломатичними жестами, а також участю американських бізнес-лідерів, які прагнуть зайти на китайський ринок.