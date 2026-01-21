У Давосі скасували зустріч Трампа й Мерца через запізнення американського лідера, – ЗМІ
- Зустріч між Дональдом Трампом і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Давосі була скасована через запізнення Трампа на Всесвітній економічний форум.
- Запізнення було спричинено проблемами з електрообладнанням на літаку Трампа, що змусило його повернутися на базу перед повторним вильотом до Швейцарії.
Заплановану двосторонню зустріч між Дональдом Трампом і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Давосі 21 січня довелося скасувати. Це відбулося через запізнення президента США на Всесвітній економічний форум.
Про це повідомляє Bild з посиланням на джерело в німецькому уряді.
Чому не відбулася зустріч Трампа та Мерца?
Трамп мав летіти до Швейцарії на літаку Boeing VC-25, модифікованій військовій версії знаменитого чотиримоторного літака 747. Проте цей літак був змушений повернутися на базу Ендрюс після того, як незабаром після зльоту виникли проблеми з електрообладнанням.
Через деякий час літак з американським президентом на борту все ж вилетів до Швейцарії. Варто зауважити, що Мерц сподівався на зустріч із Трампом у Давосі у спробі пом'якшити напругу, що виникла через претензії США на Гренландію. Однак цього так і не сталося.
Що варто знати про форум у Давосі?
Президент США Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня та заявив, що збирається зустрітися із Зеленським найближчим часом. Він також вірить, що не лише Зеленський, а й нібито Путін хоче підписати мирну угоду та припинити війну.
Окрім цього, Трамп зробив заяви щодо Гренландії. Він наголосив, що Європа може відмовитися від передачі Гренландії США, але Штати це запам'ятають. Трамп зазначив, що США захистили Гренландію під час Другої світової війни та вважають себе єдиною країною, здатною забезпечити її безпеку.