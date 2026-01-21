У Давосі скасували зустріч Трампа й Мерца через запізнення американського лідера, – ЗМІ

Заплановану двосторонню зустріч між Дональдом Трампом і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Давосі 21 січня довелося скасувати. Це відбулося через запізнення президента США на Всесвітній економічний форум.

Про це повідомляє Bild з посиланням на джерело в німецькому уряді.

Чому не відбулася зустріч Трампа та Мерца?

Трамп мав летіти до Швейцарії на літаку Boeing VC-25, модифікованій військовій версії знаменитого чотиримоторного літака 747. Проте цей літак був змушений повернутися на базу Ендрюс після того, як незабаром після зльоту виникли проблеми з електрообладнанням.

Через деякий час літак з американським президентом на борту все ж вилетів до Швейцарії. Варто зауважити, що Мерц сподівався на зустріч із Трампом у Давосі у спробі пом'якшити напругу, що виникла через претензії США на Гренландію. Однак цього так і не сталося.

Що варто знати про форум у Давосі?