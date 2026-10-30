У НАТО побоюються, що Трамп притримає ракети Patriot для України до виборів у Конгрес, – ЗМІ

Союзники по НАТО не впевнені, що Україна отримає додаткові ракети-перехоплювачі Patriot до проміжних виборів у Конгрес США, які відбудуться наступного тижня. Дональд Трамп може використовувати військову допомогу як важіль тиску на Київ.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на обізнані джерела в Північноатлантичному альянсі.

Чому в НАТО сумніваються у постачанні ракет Patriot?

Володимир Зеленський раніше заявляв, що очікує затвердження міністром оборони США Пітом Гегсетом передачі додаткових ракет-перехоплювачів Patriot. Однак джерела у НАТО зазначають, що наразі немає чіткого розуміння, чи надійдуть ракети Україні та коли це може статися.

Один зі співрозмовників видання назвав ситуацію "непередбачуваною". За його словами, Трамп використовує всі важелі впливу, які має щодо України, напередодні проміжних виборів у США.

Джерело також припустило, що американський президент намагається підштовхнути Київ до укладення мирної угоди з Росією, яка може передбачати територіальні поступки. Вашингтон розчарований відсутністю прогресу в припиненні війни та прагне якнайшвидшого її завершення.

Один із представників Альянсу охарактеризував війну як "камінь у черевику" для Вашингтона. Водночас США розуміють важливість збереження відносин із союзниками по НАТО, зокрема на тлі війни в Ірані.

Через затримки з постачанням засобів протиповітряної оборони генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників передати Україні власні запаси ракет у двосторонньому порядку.

Греція та Іспанія мають значні запаси ракет PAC-2, які є технічно менш досконалими, ніж новіші перехоплювачі. Однак Афіни та Мадрид поки не відгукнулися на заклик Рютте.

Невизначеність із постачанням виникла в момент, коли українська ППО ледве встигає відбивати російські атаки.

Нагадаємо, українська розвідка попереджає про підготовку Росією нових ударів по Україні із застосуванням балістичних ракет. Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні додаткові засоби для перехоплення ворожих цілей.

Він очікує від партнерів відповідних рішень для посилення протиповітряної оборони. Важливим інструментом протидії російській балістиці є також санкційний тиск, який може обмежити виробництво ракет у довгостроковій перспективі. Затримки із санкціями дають Росії більше часу для пошуку схем постачання компонентів, необхідних для виготовлення озброєння.