Росіяни готують нові балістичні удари, – Зеленський з посиланням на розвідку

Про це 29 жовтня заявив президент Володимир Зеленський.

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Попередження від розвідки

За даними української розвідки, агресор готується завдати нових ударів по Україні з використанням балістики.

Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло– наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що очікує відповідні рішення. До цього він зазначав, що для протидії ворожій балістиці потрібен санкційний тиск на Росію. За словами Зеленського, санкції можуть суттєво обмежити її виробництво у довгостроковій перспективі.

Чим довше затримуються пакети санкцій проти балістики, тим довше у Росії є схеми постачання необхідного для цього виробництва. МЗС України має прискорити цю роботу з нашими партнерами– додав Зеленський.

Інший аспект антибалістики – передача ракет-перехоплювачів для Patriot від партнерів.