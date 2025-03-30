Трамп може залишитись президентом США до 2037 року, – Daily Mail

Дональд Трамп може залишитися на посаді президента до 2037 року, аж поки йому не виповниться 90 років. Причиною цього є "лазівка" у 22 поправці Конституції США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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Як Трамп може залишитися на посаді президента

22 поправка до Конституції США обмежує можливість обрання на посаду президента двома термінами. Однак, за словами експертів, Дональд Трамп може обійти це.

Для реалізації не знадобиться ціла армія юристів, які б виконували таємні юридичні акробатики з Конституцією,

– іронічно зазначили в The Daily Mail.

Натомість цей крок залежатиме лише від тлумачення одного слова – "вибори" у тексті 22 поправки та лояльності однієї людини – віцепрезидента США Джей Ді Венса. Крім того, Трампу потрібно мати достатню підтримку населення, щоб виграти третій термін на виборах.

Як пояснюють журналісти, ключовою фразою у поправці є: "Ніхто не може обиратися на пост президента більше ніж двічі...". Фактично це означає, що двічі обраному президенту не буде заборонено пізніше знову обійняти посаду через відставку або смерть іншого президента.

Таким чином, Трамп міг би балотуватися на посаду віцепрезидента, а Венс як відкрито визнана номінальна фігура – на посаду президента. Коли він складе присягу, Венс може піти у відставку, дозволяючи своєму віцепрезиденту Трампу очолити державу,

– йдеться в матеріалі.

За словами експертів, одну й ту саму процедуру можна використовувати на кількох виборах.

Довідка. Колись схожою схемою "рокіровки" для переобрання скористався президент Росії Владімір Путін, який очолює країну понад двадцять років. Після двох президентських термінів Путін не міг балотуватися втретє поспіль через конституційні обмеження, тому в 2008 році президентом став Дмитро Мєдвєдєв, а Путін перейшов на посаду прем'єр-міністра.