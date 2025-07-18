Трамп вже завтра може змінити свою думку на 180 градусів і підтримати Путіна, – The Hill

Президент США Дональд Трамп роздратований російським диктатором Володимиром Путіним. На тлі цього він повідомив, що домовився з НАТО про постачання Україні через Альянс зенітних ракет Patriot.

Однак наразі позиція американського лідера все ще залишається непередбачуваною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

Дивіться також У Держдепі натякнули, якою буде нова політика Трампа щодо Путіна

Про що свідчать дії Трампа стосовно Росії?

Незалежний журналіст, який пише на теми політики та міжнародних відносин, Еліот Вілсон каже, що раніше Трамп заявив, що "Путін кидає нам купу лайна". Він зазначає, що це дійсно жорсткі слова, зважаючи на те, що минулого місяця президент США тепло відгукувався про російського диктатора.

На думку журналіста, всі, хто підтримує Україну, повинні вітати рішення Трампа і сподіватися, що батареї Patriot швидко прибудуть і посилять протиповітряну оборону країни. Водночас Вілсон закликає до обережності.

Трамп керується інстинктами, а точніше примхами, і його погляди аж ніяк не є послідовними чи стійкими. Під впливом імпульсу він може завтра на 180 градусів змінити свою думку, знову надати підтримку Путіну і дозволити Гегсету продовжувати блокувати військову допомогу,

– пояснює він.

Вілсон вважає, що навіть короткочасне переривання військової допомоги Україні може мати непропорційно вирішальний вплив, відкривши вікно можливостей для Росії. На його думку, минулотижневі авіаудари були спробою скористатися саме такою перевагою.

У виданні кажуть, що адміністрація Трампа, ймовірно, ставиться до результату війни щонайменше байдуже, більше не розглядаючи його як питання міжнародної безпеки, а перекладаючи відповідальність на європейські держави. Цілком можливо, що у разі падіння Києва Трамп просто знизав би плечима.

Європейські лідери мають усвідомлювати таку ймовірність, адже фінансова підтримка США вже зменшилася, і хоча повне її припинення не є неминучим, цього виключати не можна. Натомість американці, які досі підтримують Україну, повинні наполегливо доводити, що це не просто війна між двома державами, а питання глобального значення.

Вілсон переконаний, що Європа здатна забезпечити підтримку Україні й допомогти зміцнити її оборону, якщо всі діятимуть злагоджено. Проте разом зі США можна не просто стримати агресора, а кардинально змінити хід війни та надіслати світові чіткий сигнал.