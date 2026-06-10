США завдали ударів по Ірану у відповідь на втрату гелікоптера

На Близькому Сході проти ночі 10 червня відбулося чергове загострення ситуації. Спершу Іран уразив американський гелікоптер, а потім США атакували у відповідь.

Цілями стали військові об'єкти на кшталт систем ППО та радарів. Подробиці описали у Reuterts, пише 24 Канал.

Незадовго до цього Іран збив американський гелікоптер: Трамп пригрозив відповіддю

Що відомо про військову відповідь США на збиття Іраном гелікоптера?

Геополітичний градус у районі Перської затоки 9 червня підскочив до максимуму. Біля берегів Оману американський ударний вертоліт Apache здійснював патрулювання, і його раптово збили. Як згодом стало відомо ЗМІ, це сталося у результаті атаки "Шахеда".

Екіпажу пощастило – вже за дві години на допомогу прийшов надсучасний надводний дрон Військово-морських сил США, який виявив та врятував двох пілотів. Вони перебувають у стабільному стані.

Дональд Трамп не забарився з реакцією, миттєво оголосивши про необхідність ударів відплати по іранських об'єктах. При цьому президент США наголосив, що "відповідь має бути дуже сильною".

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) після півночі 10 червня за Києвом оприлюднило офіційну заяву, що американська армія почала "удари самооборони" за безпосереднім наказом Дональда Трампа.

ЗМІ вже дізналися, що вибухи в Ірані пролунали у кількох портах. Також сили США атакували кілька іранських комплексів ППО та радіолокаційних систем навколо Ормузької протоки. На думку Білого дому, що цікаво, ці удари не мають зірвати переговори.

Тим часом і Іран відреагував майже миттєво. Тамтешні військові заявили, що запустили ракети та дрони у бік різних американських об'єктів, розташованих на Близькому Сході. Наразі ситуація у самому розпалі.

Головне про те, як розгортався конфлікт між США та Іраном в Ормузькій протоці

Загострення ситуації у стратегічно важливій акваторії Ормузької протоки триває вже кілька місяців. Ще на початку весни 2026 року американська розвідка зафіксувала спроби Тегерана замінувати судноплавні шляхи.

Трамп попередив про масштабні військові наслідки, якщо загрозу судноплавству не усунуть. Далі для захисту комерційних суден та відновлення вільного проходу через протоку США на початку травня оголосили про початок масштабної військової операції "Проєкт свобода".

Проте Тегеран сприйняв такі дії як пряме порушення попередніх домовленостей про припинення вогню. Тепер же протистояння переросло у відкриті збройні зіткнення.