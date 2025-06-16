"Він уявлення не має, чому я покинув саміт G7": Трамп накинувся на Макрона через його коментар

Президент Дональд Трамп покинув саміт G7, який проходить у Канаді 15 – 17 червня. Американського лідера розлютив вчинок французького колеги, який висловився щодо його передчасного повернення до Вашингтона.

Як повідомили у Білому домі, Трамп передчасно покинув саміт "Великої сімки" через події на Близькому Сході, передає 24 Канал.

Дивіться також Найближчими тижнями Трамп може вдарити санкціями по Росії, – Politico

Трамп розлютився на Макрона

Вранці 17 червня Дональд Трамп у власній соцмережі опублікував пост, у якому звинуватив президента Франції у тому, що той нібито публічно неправильно пояснив причину його передчасного повернення до США.

Трамп наголосив, що, мовляв, Еммануель Макрон, прагнучи публічності, помилково заявив, що він покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона і працювати над "перемовами про припинення вогню" між Ізраїлем та Іраном.

Неправда! Він не має уявлення, чому я зараз вирушаю до Вашингтона, але це точно не пов'язано з припиненням вогню. Це значно масштабніше. Навмисне чи ні, Еммануель завжди помиляється. Слідкуйте за оновленнями!,

– йдеться у пості політика.

Зазначимо, що на полях саміту "Великої сімки" 17 червня очікувалася зустріч Трампа із президентом Зеленський. Український лідер висловлював сподівання, що йому вдасться обговорити з очільником США новий оборонний пакет для України, який та готова купити.