"Тримайтеся подалі": Трамп розкритикував НАТО та відкинув допомогу щодо Ормузької протоки
- Трамп відкинув пропозицію допомоги від НАТО щодо Ормузької протоки, заявивши, що вони не продемонстрував ефективності.
- Він закликав союзників "триматися подалі" і розкритикував НАТО як "паперовий тигр", тоді як країни Альянсу продовжують консультації про дії в регіоні.
Президент США Дональд Трамп різко відкинув пропозицію допомоги від союзників по НАТО у питанні Ормузької протоки. За його словами, Альянс не продемонстрував ефективності у критичний момент.
Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Яку заяву зробив Трамп?
Трамп зробив гучну заяву щодо ролі союзників у забезпеченні безпеки в Ормузькій протоці, фактично відмовившись від їхньої допомоги. За його словами, після стабілізації ситуації в регіоні представники НАТО звернулися з пропозицією підтримки, однак отримали негативну відповідь.
Трамп наголосив, що не вважає необхідною участь Альянсу в цьому питанні та закликав союзників "триматися подалі". У своїй публікації він різко розкритикував НАТО, заявивши, що організація не проявила себе тоді, коли це було потрібно.
Я сказав їм триматися подалі, хіба що вони хочуть наповнити свої кораблі нафтою. Вони виявилися ні на що не придатними, коли це було потрібно – паперовий тигр!
– написав він.
Ця заява пролунала на тлі зустрічей міжнародних лідерів у Париж, де обговорюються питання координації дій для гарантування безпеки судноплавства в стратегічно важливій Ормузькій протоці.
Попри різку риторику Трампа, країни НАТО продовжують консультації щодо можливих спільних дій у регіоні, зважаючи на його критичне значення для світового енергетичного ринку.
Що відомо про ситуацію з Ормузькою протокою?
Ситуація в Ормузькій протоці залишається напруженою через ризики для світового судноплавства та енергетичної безпеки. Цей стратегічний маршрут є одним із ключових для транспортування нафти, тому будь-яка нестабільність одразу впливає на глобальні ринки. На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявив, що не потребує допомоги НАТО у врегулюванні ситуації.
Водночас експерти наголошують, що контроль над безпекою морських шляхів історично був ознакою глобального лідерства. Якщо раніше цю роль виконувала Британська імперія, то нині гарантом свободи судноплавства виступають США. Саме тому події в Ормузькій протоці безпосередньо впливають на міжнародний імідж Вашингтона.
За словами аналітика Олександра Мусієнка, Сполучені Штати мають достатньо військових ресурсів, зокрема авіаносців і флоту, щоб контролювати ситуацію у світових водах. Однак нинішня напруга ставить під сумнів їхню здатність ефективно гарантувати безпеку морських шляхів.
Якщо США не зможуть стабілізувати ситуацію і допустять, наприклад, встановлення додаткових зборів або обмежень з боку Іран, це може суттєво похитнути їхній авторитет. Також це стане сигналом для інших держав, які прагнуть кинути виклик морському домінуванню США, зокрема Китай та Росія.