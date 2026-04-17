"Тримайтеся подалі": Трамп розкритикував НАТО та відкинув допомогу щодо Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп різко відкинув пропозицію допомоги від союзників по НАТО у питанні Ормузької протоки. За його словами, Альянс не продемонстрував ефективності у критичний момент.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Яку заяву зробив Трамп?

Трамп зробив гучну заяву щодо ролі союзників у забезпеченні безпеки в Ормузькій протоці, фактично відмовившись від їхньої допомоги. За його словами, після стабілізації ситуації в регіоні представники НАТО звернулися з пропозицією підтримки, однак отримали негативну відповідь.

Трамп наголосив, що не вважає необхідною участь Альянсу в цьому питанні та закликав союзників "триматися подалі". У своїй публікації він різко розкритикував НАТО, заявивши, що організація не проявила себе тоді, коли це було потрібно.

Я сказав їм триматися подалі, хіба що вони хочуть наповнити свої кораблі нафтою. Вони виявилися ні на що не придатними, коли це було потрібно – паперовий тигр!

– написав він.

Ця заява пролунала на тлі зустрічей міжнародних лідерів у Париж, де обговорюються питання координації дій для гарантування безпеки судноплавства в стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Попри різку риторику Трампа, країни НАТО продовжують консультації щодо можливих спільних дій у регіоні, зважаючи на його критичне значення для світового енергетичного ринку.

Що відомо про ситуацію з Ормузькою протокою?