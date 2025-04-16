Трамп не хоче передавати Україні зброю, навіть за великі гроші, – Bild

Дональд Трамп відмовився від угоди щодо постачання ракет для Patriot Україні, навіть за 50 мільярдів доларів. Це обурило Київ, оскільки політика американського лідера лише посилює агресію Росії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

Дивіться також Як митна війна руйнує оборонну промисловість США і чому Трамп не хоче продавати Україні зброю

Чому Трамп відмовив Україні у продажі ракет для Patriot

Оскільки ракети для Patriot виробляються лише в США, а Трамп ще до свого вступу на посаду дав зрозуміти, що більше не буде надавати Україні безоплатну допомогу, Володимир Зеленський запропонував закупити їх використовуючи фінансові ресурси ЄС та заморожені російські активи.

Загалом він запропонував виділити 50 мільярдів доларів (44 мільярди євро) для куплі сотень ракет до Patriot.

Дайте нам пакет, який включає і ППО, і інші відповідні інструменти, і ми його оплатимо,

– сказав Зеленський, коментуючи свою пропозицію українським ЗМІ.

Але, мабуть, Трамп настільки занурений у безрезультатні переговори з Владіміром Путіним, що навіть не хоче заробляти на обороні України, зазначає видання.

Водночас Україні терміново потрібні нові системи ППО для захисту від російських атак на цивільні об'єкти, подібних до тих, що трапилися нещодавно у Кривому Розі та Сумах.

"Ви знаєте, він завжди хоче купити ракети. Але, бачте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти цю війну. Не можна починати війну проти ворога, який у 20 разів більший, і сподіватися, що хтось дасть тобі ракети", – відповів Трамп на запитання журналіста про те, чи не хоче він продати Україні нові зенітні ракети.

Про що свідчать заяви Трампа

Ці заяви Трампа викликали обурення не лише через те, що він укотре переплутав винуватців і жертв російської агресивної війни – рішення також виглядало суперечливим з економічної точки зору. Адже експорт зброї означав би високі доходи для економіки США.

Відмова Вашингтона викликала обурення в Україні, адже це свідчить про те, що США не зацікавлені в "припиненні кровопролиття", як неодноразово заявляв Трамп. Натомість його політика лише підсилює агресію Росії.

Нагадаємо, що Україна досі не отримала додаткові системи Patriot, які їй пообіцяли під час ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні 9 липня 2024 року. Через це Зеленський запропонував купити їх.