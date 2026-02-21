CNN пояснило, чому Зеленський і Україна були "неприємною темою" для Трампа

Завдяки щирості, прямолійності та постійній комунікації з народами різних країн Володимиру Зеленському вдавалося вибивати для України потрібну зброю. Втім, із Дональдом Трампом традиційна тактика президента не спрацювала.

Україна та особисто Зеленський були болючою темою для Трампа. Адже звинувачення в тому, що у 2019 році він тиснув на українського президента з вимогою розслідувати справу свого політичного суперника Джо Байдена, стало підставою для першого імпічменту Трампа. Про це пише CNN.

Чому Зеленський був тригером для Трампа?

Повернувшись до Білого дому, Трамп зайняв значно більш ворожу позицію щодо України, ніж його попередник. Він звинувачував Зеленського в диктатурі та неодноразово заявляв, що війну почала Україна, а не Росія.

На цьому тлі європейські дипломати та деякі американські законодавці радили Зеленському не їхати до Вашингтона на зустріч із Трампом. Але він не дослухався.

Один із європейських дипломатів зазначив, що Зеленський їхав до Білого дому з переконанням у правоті України та прагнув донести до Дональда Трампа, що саме українці є жертвою війни. Водночас, на його думку, президент України не повністю оцінив політичну ситуацію, що мало для нього негативні наслідки. Дипломат також охарактеризував Зеленського як упертого й упевненого у своїй позиції політика, наголосивши, що саме ці риси допомогли йому досягти нинішнього рівня. Однак у частині переговорів така манера може не давати бажаного результату. Зустріч, яку транслювали наживо по всьому світу, завершилася звинуваченнями з боку Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса у нібито небажанні Зеленського досягти миру та недостатній вдячності. Попри це, в Україні ця подія посилила підтримку президента.

Після невдалої зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський, за словами сенатора США Річарда Блументаля, знайшов спосіб ефективніше комунікувати з Трампом. Я думаю, він діяв дуже спритно й проникливо у відносинах із цією адміністрацією, — сказав Блументаль. — Він навчився бути твердим і принциповим, але водночас висловлювати вдячність за те, що робить Америка. І я думаю, це щиро».

І хоча Зеленський зміг відновити відносини з Трампом, йому не вдалося переконати його відновити військову допомогу США. Натомість американський лідер продовжує тиснути на українського щодо поступок на переговорах з Москвою.

Як зародилося напруження у відносинах Зеленського і Трампа?