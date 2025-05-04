Буду президентом 2 терміни, – Трамп про те, хто може бути його наступником

У березні Дональд Трамп заявив, що прагне балотуватися на третій термін. Політик розповів, що він навіть знає, як цього можна досягти в обхід Конституції США. Втім, тепер республіканець відмовився від своїх амбіцій.

В інтерв'ю "Meet the Press" на телеканалі NBC президент США дав найчіткіший натяк на те, що він залишить Білий дім наприкінці другого терміну. Хоча "є багато людей, які продають кепки з 2028 роком" (рік наступних виборів), і багато республіканців просять балотуватися ще раз.

"Але це не те, чим я хочу займатися. Я хочу прожити чотири чудових роки і передати естафету комусь, в ідеалі - великому республіканцю, великому республіканцю, щоб він продовжив справу", - сказав Трамп.

Ще у березні він казав про те, що не жартує, кажучи про третій термін. Проте за його словами, не було офіційних зустрічей, присвячених обговоренню конкретного шляху, наприклад, через обрання Джей Ді Венса, який потім передає посаду президента.



